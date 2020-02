Sergeant kondigt al aan dat Lotto zijn topsprinter wél meeneemt naar de Tour: "Ewan thuislaten totaal geen optie"

Bij Lotto Soudal hadden ze zeker één van de besten, misschien wel dé beste, sprinter in huis het vorige seizoen. Bevestigen is dus de boodschap. Sportief manager Marc Sergeant ziet Ewan nog meer winnen en hoopt dat de Australiër dat ook opnieuw kan in de Tour.

Nochtans zijn er ploegen die een andere weg bewandelen. Jumbo-Visma neemt bijvoorbeeld Groenewegen niet mee naar de Tour. Te weinig sprintkansen, zo heet het. "Dat zal maar een deel van het verhaal zijn. Zijn ploeg gaat vol voor het klassement. Dan kan je al eens je topsprinter alleen naar de Giro sturen. Wij hebben dat luxeprobleem niet", onderstreept Sergeant in GvA. Bij Lotto denken ze er dus niet aan om zonder hun spurter naar de Tour te trekken. "De Tour is de grootste wedstrijd, elke kans die je krijgt om een rit te winnen, moet je pakken. Ook al zijn er minder dit jaar. Ewan thuislaten is voor ons totaal geen optie." MEER GELOOF IN EIGEN KUNNEN Bovendien kan Ewan ook op lastige aankomsten winnen. "Nog iets dat hij vorig jaar geleerd heeft. Toen had hij geen twee, maar drie ritten in de Giro moeten winnen. Hij wint daar op een lastige aankomst de groepsspurt met de vingers in de neus. Alleen is Carapaz hem nog net voor. Louter en alleen omdat hij zelf niet geloofde dat hij kon winnen. Dat zal hem niet meer gebeuren."