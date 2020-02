Waaiers trekken maar: rukwinden tot 80 kilometer per uur voorspeld tijdens de Omloop

Voor wie een rol van betekenis wil spelen in de Omloop Het Nieuwsblad, volstaat het zomaar niet om een behoorlijke conditie te hebben en ook zomaar eventjes een goede koers te rijden. Zij die zich bij waaiers in hun sas voelen, kunnen wel eens in het voordeel zijn.

De weersomstandigheden zullen in het Vlaamse openingsweekend een grote rol spelen. Weerman Frank Deboosere voorspelt alvast wat er in beide wedstrijden kan verwacht worden. Op zaterdag gaat het aanvankelijk regenen. Later wordt het wisselvallig met ook nog buien. Daarbij komt ook nog eens dat er rukwinden voorspeld worden tot tachtig kilometer per uur. De ploegen die waaiers willen trekken, krijgen daar zeker de gelegenheid voor. Deceuninck-Quick.Step is daar doorgaans niet ver uit de buurt. Voor alle kanshebbers zal het oppassen zijn om zich niet te laten verrassen. #OHN20 Regen, later wisselvallig met buien.

Z-wind ruimt naar ZW 4-5 Bft met rukwinden tot 80 km/h

MaxT rond 10°C#KBK2020 Wisselvallig, later regenzone van W naar O

Z-wind 4-5 Bft

MaxT rond 8°C#sporza — Frank Deboosere (@frankdeboosere) February 25, 2020 Ook tijdens Kuurne-Brussel-Kuurne zijn de weersomstandigheden niet om vrolijk van te worden. Zondag trekt er een regenzone over ons land van het westen naar het oosten. In de moderne geschiedenis moesten zowel de Omloop als Kuurne-Brussel-Kuurne al eens één keertje afgelast worden wegens slecht weer.