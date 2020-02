En of hij op de terugweg is: Van Aert duwt Froome van de troon op Strava

De voorbije twee weken werkte Van Aert aan zijn conditie op Tenerife, waar hij vooral veel hoogtemeters maakte. De vorm begint zo stilaan te komen. Tijdens een trainingsrit verscherpte Van Aert namelijk de toptijd van Chris Froome op een Strava-segment van de Teide.

Van Aert reed vier seconden sneller dan Froome over een strook van zo'n 3,8 kilometer. Dat belooft alvast voor komend weekend. De 25-jarige renner start zijn klassieke voorjaar immers met de Omloop Het Nieuwblad.

Hey @chrisfroome, please don’t tell me you were just doing a little coffeeride? 🙏🏼😜 https://t.co/JT1ql3dFHY