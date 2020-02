Ultieme jump zorgt voor winst in UAE Tour, verrassende Campenaerts

In de UAE Tour heeft de Sloveen Pogacar de vijfde etappe gewonnen. Hij haalde het met een ultieme jump aan de aankomst bovenop Jebel Hafeet voor Loetsenko en Adam Yates. Yates wordt wel zo goed als zeker eindwinnaar van de UAE Tour.

De renners moesten voor de tweede keer in drie dagen over de steile Jebel Hafeet, een klim van zo'n 11 kilometer. Dinsdag was Adam Yates afgetekend de beste. Hij kwam binnen met een minuut voorsprong op Pogacar, maar nu is het dus de jonge Sloveen die victorie kan kraaien.

De hele klim lang bestookte Pogacar Adam Yates met prikjes. Eén minuut moest Pogacar goedmaken, maar Yates controleerde zonder in de problemen te komen. In de laatste kilometer kwamen Gaudu en Loetsenko aansluiten bij de twee kemphanen. Loetsenko ging de laatste bocht in als eerste, maar werd op de meet geklopt door een jump van Pogacar.

Campenaerts verrast

In België is Remco Evenepoel zonder twijfel het grootste klimtalent. Maar vandaag wist Victor Campenaerts aangenaam te verrassen. Hij ging tot zo'n 5 kilometer van de finish mee met de besten naar boven. Op de steilste stroken moest de gepatenteerde hardrijder de rol lossen en een groepje van 15 klimmers laten gaan. Campenaerts heeft zich net zoals vorig jaar voorbereid in Namibië, daar heeft hij duidelijk niet stilgezeten.

Adam Yates zal naar alle waarschijnlijkheid de UAE Tour winnen. Met nog twee vlakke etappes te gaan, heeft hij meer dan een minuut voorsprong op Pogacar.