Van Avermaet ziet samenwerking met Trentin als voordeel in klassiekers: "Seizoen start dit weekend pas echt"

Altijd goed om Greg Van Avermaet over de kasseien te zien dokkeren, want dat is nog altijd zijn geliefkoosde terrein. Met een extra pion erbij in het team dit jaar, moet Van Avermaet kunnen doen wat hem in 2019 tijdens het klassieke seizoen niet lukte: winnen.

Van Avermaet komt gesterkt uit de voorbereidingskoersen. "Ik voel me echt goed en denk dat de vorm even goed is als de laatste jaren, zoniet beter. Ik ben blij met de manier waarop ik gekoerst heb in de Ronde van de Algarve, zeker omdat geen van de etappes me goed lagen." Mijn grote focus gaat naar de klassiekers Vanaf nu gaat het echt om de knikkers. "Ook al zou het leuk geweest zijn om voor het openingsweekend al eens te winnen, mijn grote focus gaat in het eerste deel van het seizoen naar de klassiekers. Mijn seizoen start dit weekend pas echt." Vorig seizoen keek iedereen bij CCC naar Van Avermaet. Dat zal nu anders zijn. "Ik kijk er naar uit om te starten met Matteo Trentin. Ik denk dat we elkaar kunnen gebruiken als het aankomt op aanvallen of bepaalde zetten beschermen. We hebben een sterke ploeg. Als alles volgens plan gaat, denk ik dat we dit weekend een paar mooie uitslagen kunnen boeken."