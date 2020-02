Dylan Teuns vindt status als topfavoriet overroepen: "Ik onderschat niemand"

Door zijn sterke seizoensstart is Dylan Teuns één van dé grote favorieten geworden voor de Omloop Het Nieuwsblad. Dat was dan ook een belangrijk gespreksonderwerp op de persconferentie van Bahrein-Merida. Teuns nuanceert echter.

Teuns trekt natuurlijk wel met enkele mooie adelbrieven naar de Omloop. "Ik heb mijn goede vorm getoond in de laatste twee koersen. Ik ben goed, maar zit nog niet op mijn topvorm." Dan staat er ons nog iets te wachten. "Ik heb vertrouwen in mijn conditie van de laatste weken."

Wat nog niet wil zeggen dat hij zichzelf beschouwd als de te kloppen man. "Mijn naam komt nu vaak naar voren, ik vind dat wat overroepen. Greg Van Avermaet heeft ook een goede indruk gemaakt. Wout van Aert en Tiesj Benoot zijn op hoogtestage geweest. Die mannen verwacht ik ook."

Als je het lijstje af gaat, maken er zoveel renners kans op winst in de Omloop. "Stybar heeft ook al eens gewonnen in San Juan en Quick.Step doet het altijd goed in het voorjaar met meerdere renners. Van Gilbert en Wellens verwacht ik ook wel iets. Ik onderschat niemand."

Het is vooral zijn tijdritzege in de Ruta del Sol die voor de perceptie zorgt, meent Teuns. "Vorig jaar was mijn aanloop ook goed, maar had ik nog geen overwinning op zak. Nu heb ik eens gewonnen en wordt daar iets groot van gemaakt."