Van Avermaet licht favoriete helling en evolutie in de koers toe: "Leuke aan Wout en Mathieu is dat ze durven koersen"

In het geheel vooruit blikken naar de Omloop deed Greg Van Avermaet al, maar in HLN staat hij nog eens stil bij een helling die geregeld aan bod komt in het Vlaamse werk: de Berendries. Ook heeft hij het wielrennen of toch de top zien veranderen in de loop der jaren.

"Het is de helling in de Vlaamse Ardennen die het dichtst bij me thuis ligt", zegt Van Avermaet over de Berendries. "Bijna elke training die ik in België doe, gaat via de Berendries. Ik kom er al van in het begin van mijn carrière. Bij de Parelvissers noemen we dat ons 'autistentoertje'. Niemand vraagt nog iets, we kunnen de weg blindelings afleggen."

Bovendien rijdt Van Avermaet er met veel plezier over. "Het is een helling die me ligt. Ik ben geen grote fan van kasseibeklimmingen. De Berendries bolt heel goed. Het is een kleine kilometer, op het einde wordt hij dan nog iets steiler, met dan nog een uitloper. Dat is een inspanning tussen één en twee minuten en dat ligt me perfect."

BREDERE TOP

De CCC-man geeft wel toe dat hij op training minder tegenstanders van allure doet lossen. En dan is er nog de nieuwe generatie die er is bijgekomen. Dat heeft toch het één en ander veranderd. "Er zijn veel meer renners die capabel zijn om koersen te winnen. De top is breder. Je moet ook nog rekening houden met Vanmarcke en Stuyven en Bettiol."

MAN TEGEN MAN

Toch zijn er meer wielrenners die vaker opteren om agressief te koersen. "Het leuke aan Mathieu en Wout is dat ze durven koersen. Vroeg aangaan en niet te veel rekenen. Dat speelt in mijn kaart. Ik ben nog altijd op mijn sterkst als ik man tegen man kan koersen."