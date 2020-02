Wellens ziet meer heil in partnership met Gilbert dan met Benoot vroeger: "Ik vind het indrukwekkend, zijn palmares"

Tim Wellens kan de kasseicoureur in zich nog eens naar bovenhalen. Wellens is één van die types die zich bergop kan tonen, maar ook in de voorjaarsklassiekers wel wat in zijn mars heeft. En de samenwerking met Philippe Gilbert, die biedt wel mogelijkheden.

Wellens geeft in HLN aan wat zijn ambities zijn voor de Omloop Het Nieuwsblad: net als in 2019 podium rijden, of beter doen. "Vorig jaar was ik in de running om te winnen. Ik wil graag even goed doen, of zelfs beter. Ik wil meedoen om te winnen, dat is een feit."

GEEN PROBLEMEN MET PHIL

Wellens moet nu niet meer het kopmanschap delen met Tiesj Benoot, zoals vorige jaren het geval was. Met Gilbert zal het beter gaan, denkt Wellens. "In het verleden liep het niet altijd even vlot tussen Tiesj en mij. Met Phil denk ik niet dat er problemen gaan zijn. Ik vind Phil een aangenaam persoon. Ik denk dat hij met iedereen overeenkomt."

DUIDELIJKHEID

Wat was dan eigenlijk het probleem met Benoot? "Soms kwamen we samen in de finale van een koers en wilden we allebei sprinten. Terwijl ik explosiever ben dan Tiesj. Er was niemand die daarin een beslissing nam. Als ik nu ergens kom met Phil, is het voor mij simpel: hij is explosiever, dus sprint hij. Die dingen waren vroeger niet duidelijk, nu wel."

Gezien de cv van Gilbert kan Wellens zich ook beter vinden in het co-kopmanschap. "Tiesj stond op gelijke hoogte met mij, terwijl hij zeer moeilijk wint. Bij Phil is dat andersom. Phil is iemand naar wie iedereen opkijkt omdat hij al zo veel heeft gewonnen. Ik vind het indrukwekkend, zijn palmares. Phil neemt ook wat druk en aandacht weg voor mij."