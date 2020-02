🎥 Van Avermaet laat zijn licht schijnen over de Omloop: "Logisch dat het sportieve wat minder belicht is"

Gezien zijn tentoon gespreide vorm in de voorbije rittenkoersen en zijn ervaring is Greg Van Avermaet misschien wel dé te kloppen man in de Omloop. Een koers die hem overigens al vaker uitstekend lag. Van Avermaet wikt en weegt zijn kansen, en bespreekt ook het coronavirus.

Bekijk hieronder de indrukken van Van Avermaet gaf in 't Kuipke in Gent voor aanvang van de opener van het Vlaamse wielerseizoen.

Voor een wielrenner blijft het sportieve het belangrijkste, al gaat er door het coronavirus momenteel vooral veel aandacht naar het gemeenschappelijk belang. "Als mensenlevens in bedreiging komen, is al de rest bijzaak", zegt Van Avermaet nog daarover. "Het is logisch dat het sportieve minder belicht is. Het lijkt erop dat we een epidemie krijgen."

Dat kan dan ook weer invloed hebben op de koers en zo is de cirkel compleet. "Het kan dat er wat koersen afgelast worden. Dan zijn er minder kansen om te winnen in het klassieke seizoen. Het is moeilijk om nu te voorspellen of het zo zal zijn."