Lefevere looft zijn renners uit de kopgroep en blijft volop achter Yves Lampaert staan

Vorig jaar was het Vlaamse openingsweekend één grote glorietocht voor Deceuninck-Quick.Step. Dit jaar was de ploeg van Lefevere er in de Omloop ook dicht bij. Het werd een tweede plaats voor Yves Lampaert. De CEO van het team kon er wel mee leven.

Tweede in het Europees kampioenschap, derde in Parijs-Roubaix en nu tweede in de Omloop. Dat Yves Lampaert een goede coureur is zal niemand ontkennen. Wel lijkt hij het moeilijk te hebben om het echt af te maken in een grote koers. "Hij leert het wel", sust Lefevere. "Het is nu ook niet dat hij al 35 is, hé. Hij komt er wel."

ZELDEN DE DUBBEL OMLOOP - RONDE

Wat denkt Lefevere over Stuyven? Gaat die zich nu ook de stap zetten om een grote klassieke renner te worden? "Hij heeft het goed gedaan. Er zijn wel weinig renners die in hetzelfde jaar de Omloop en de Ronde van Vlaanderen winnen. Het is aan hem."

AMBITIE BIJ STYBAR

Zoals altijd was het bij Deceuninck-Quick.Step uitkijken welke pionnen er naar voren zouden geschoven worden. "Stybar had een grotere ambitie dan hij heeft laten zien. Met Yves Lampaert en Tim Declercq hadden we twee renners mee die altijd rijden. Het zijn twee fantastische coureurs."

Is Lefevere dan tevreden met die tweede plek van Lampaert? "Ik verlies niet graag, maar ik kan ermee leven. Toen Stuyven ging op 1.9 kilometer van de meet, zag ik dat Yves al aan het skarten was."