Sterke Stuyven schrijft Omloop op zijn naam na Belgisch onderonsje in slotkilometers

Wie op de eerste belangrijke afspraak al raak schiet, zit meteen in een zetel voor wat komen gaat. De eer is dit jaar in de Omloop weggelegd voor x. Op zo'n zeventig kilometer van de aankomst vertrok de goede vlucht.

Een eerste kopgroep werd met mondjesmaat gevormd. Mathijs Paasschens en Senne Leysen staken het vuur aan de lont. Ze kregen het gezelschap van Boaro, Luis Mas, en Jorgenson. Vanbilsen dacht de kloof met de vijf in zijn eentje te dichten, maar het werd een chasse patate en hij zette zich terug in het peloton.

Aan de Haaghoek had het kwintet meer dan vijf minuten bonus. Daar werden nog twee minuten bijgedaan, nadien begon het verschil te zakken. Achter de leiders kwam het tot waaiers; onvermijdelijk met de wind die zo'n rol speelde in deze Omloop. Mannen als Wellens, Stuyven en Stybar zaten in de eerste waaier. Vooral CCC had de boot gemist.

PRIK VAN VAN AERT

Uiteindelijk bleven de gevolgen van het waaier trekken beperkt en kwam het tot een hergroepering. Voor de vroege vluchters was het snel einde verhaal nadat ze voor een gesloten overweg kwamen te staan. Ondertussen viel steeds meer op dat Kristoff het moeilijk had. Van Aert deelde een prik uit op de Paddestraat, mooi om zien dat hij zich daar toch al aan waagde.

Echt wegrijden zat er niet in. In deze fase van de koers was het vooral de renners tellen die moesten afhaken. Naast Kristoff moest met Dylan Teuns ook één van de favorieten dat doen. Frison, Teunissen en Declercq werden inmiddels vooruit gestuurd. Lampard en Trentin schoven mee, een slimme zet. Ook Stuyven, Rutsch en Kragh Andersen sloten aan en zo was het eindelijk raak voor de aanvallers.

WERKMIER DECLERCQ

Rutsch werd er wel nog uitgewaaid, maar de andere zeven werkten goed samen. Ze reden in geen tijd meer dan twee minuten bij mekaar. Van Aert en Benoot ondernamen nog pogingen om terug te keren, maar het was tevergeefs. In de kopgroep kraakte Declercq, die voordien zoals steeds heel wat werk had opgeknapt.

Stuyven imponeerde op de Muur en gooide zo onder andere Trentin eraf. Lampaert was wel mee. Kragh Andersen beperkte de schade net voldoende om later ook zijn wagonnetje aan te pikken. Trentin hield het trio zo nog een tijdje in het vizier, maar de leiders lieten hem niet meer terugkomen.

STUYVEN MAAKT HET AF

Lampaert perste er op iets meer dan twee kilometer van de finish uit. Stuyven reageerde met brio en ging zelf aan. Ook Lampaert had een goed antwoord in huis. Voor Kragh Andersen waren deze inspanningen er wel te veel aan. De twee Belgen sprintten op de Onderwijslaan: Stuyven was logischerwijs de snelste en heeft nu beide wedstrijden uit het openingsweekend op zijn naam staan. Lampaert werd tweede, Andersen derde.