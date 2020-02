Van Vleuten maakt volledig komaf met 'vloek van de regenboogtrui': "Mijn idee om onderaan de Muur te gaan"

Als drager van de regenboogtrui is het lang niet altijd evident om aan de verwachtingen te voldoen. Annemiek van Vleuten heeft er alvast geen enkel probleem mee. Dat heeft ze in de Omloop netjes bewezen. Niemand had op de Muur van Geraardsbergen een antwoord op haar demarrage.

Van Vleuten begon haar relaas met lof voor de teamgenoten. De wereldkampioene had in de eerste plaats natuurlijk ook een eigen verdienste aan haar overwinning. "Het was mijn idee om van onderaan de Muur te gaan en boven aan de kapel te kijken wat er nog was. Ik hoorde het stil worden."

Altijd fijn als je dat zo merkt. Zeker als je in de regenboogtrui mag rijden. Welke invloed heeft dat op de beleving? "Je merkt het vooral erg in je omgeving." En bij de supporters. Die kunnen uit allerlei landen komen. Van Vleuten blijkt erg populair te zijn in Colombia.

Ze haalde een anekdote boven om dat te onderstrepen. "Ik ben eens een keertje dat ik in 'the middle of nowhere' aankwam in een dorpje in Colombia, ik de auto aan de kant zette om een onverhard stuk met de fiets te doen en na één seconde er al enkele mensen mijn naam juist zeiden en om een foto vroegen."

GEEN GEZEUR

Er wordt wel eens verwezen naar 'de vloek van de regenboogtrui' als een wereldkampioen niet goed presteert. Daar moest Van Vleuten niets van weten. "Ik dacht wel: als ik een slechte wedstrijd rijd, dan gaat dat gezeur komen. De vloek van de regenboogtrui, dat verhaal kunnen we aan de kant schuiven." Volgende opdracht: de Strade Bianche. "Dan moet die wedstrijd wel georganiseerd worden."

GOEDE PRESENTATIE IN 'T KUIPKE

De vrouwenkoers was te volgen via livestream. Tv-beelden waren echter schaars. "Ik vind het wel goed", bekijkt Van Vleuten het positief. "Live op tv is natuurlijk nog mooier. Laptopje openklappen en je kon het van A tot Z volgen. Ook de teampresentatie samen met de mannen in 't Kuipke was heel goed gedaan."