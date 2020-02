Virus treft sportieve plannen van Gilbert misschien het meest: "Ons best doen om te winnen waar we kunnen koersen"

Philippe Gilbert rijdt zijn eerste koers in Vlaanderen sinds zijn terugkeer naar Lotto Soudal. Zijn hoofddoel ligt nog ietsje verder. Toch wil Gilbert elke gelegenheid grijpen om te winnen.

Het is geen geheim dat Philippe Gilbert liefst eens Milaan-Sanremo zou winnen om zo zijn 'Strive for Five' compleet te maken. Alleen kan Sanremo wel eens afgelast worden door het coronavirus. "Als het zo is, dan is het zo. We zullen ons best doen om te winnen waar we kunnen koersen." In de Omloop Het Nieuwsblad bijvoorbeeld.

Stroomt er nog adrenaline door het lijf van Gilbert voor de Vlaamse opener? "Nu heb ik nog geen stress", vertelde 'Phil' voor aanvang van de koers in Gent. "Dat komt wel op de fiets. Het zal een zware koers worden, met de wind en later op de dag ook de regen die er bijkomt."

Als we Gilbert mogen geloven, zal de wielerliefhebber wel zijn hartje kunnen ophalen. "Het gaat zeker een mooie koers worden. We zullen ook al eens kunnen zien hoe het met de tegenstand zit."