Voorlopig geen nieuwe coronagevallen in UAE Tour, Deen van Deceuninck-Quick.Step heeft al goed nieuws

Nooit eerder zorgde de UAE Tour voor zoveel ophef als nu. Al gaat het uiteraard vooral om de ziekte die een vroegtijdig einde maakte aan de rittenkoers uit de Emiraten. Gelukkig zijn er voorlopig geen nieuwe besmettingen vastgesteld.

De UAE Tour werd stopgezet omdat twee Italiaanse stafleden van een ploeg besmet waren met het coronavirus. Volgens Patrick Lefevere zouden er zelfs vier coronagevallen zijn. Hoe dan ook, sindsdien worden alle renners en medewerkers die in de koers actief waren onderworpen aan controles.

ZICHT OP TERUGKEER NAAR HUIS

De koers zit er dan wel op, maar voor hen is het geen afgehandelde zaak. Sommigen onder hen hebben wel zicht op een terugkeer naar huis. De eerste testresultaten zijn bekend geraakt en die zijn allemaal negatief. In de loop van de volgende uren zullen er nog meer resultaten bekendgemaakt worden.

Voorlopig blijft het dus bij slechts enkele mensen die het coronavirus hebben opgelopen. Michael Morkov van Deceuninck-Quick.Step is bij diegenen die al goed nieuws ontvingen. De Deen startte sowieso niet meer in de vijfde rit om richting het WK baanwielrennen te trekken. Aangezien hij niet ziek is, mag hij daar effectief aantreden.