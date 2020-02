Wereldkampioene geeft regenboogtrui extra kleur in Omloop Het Nieuwsblad

De Omloop Het Nieuwsblad voor vrouwen heeft een grote naam gekregen als winnares: niemand minder dan de wereldkampioene, Annemiek van Vleuten. Het is voor Van Vleuten de eerste overwinning in haar regenboogtrui.

Dat is ook niet moeilijk, want het was de eerste wedstrijd van het jaar voor Van Vleuten. Haar vorige koers was het WK in Yorkshire, waar ze vanop 100 kilometer van de aankomst aanviel en voorop bleef. De Nederlandse begon in de Omloop ook als grote favoriete en heeft die rol dus helemaal waargemaakt.

De Italiaanse Marta Bastianelli ging met de tweede plaats aan de haal. Floortje Mackaij van Sunweb maakt het podium compleet. Zo eindigden er twee Nederlandse rensters bij de eerste drie.