Yves Lampaert tipt ploegmaat voor de zege en rekent zelf op sympathie van de tegenstanders

Yves Lampaert trotseert de regen, zoals vele renners dat al gedaan hebben vandaag in de Omloop Het Nieuwsblad. Lampaert zal dat er wel voor over hebben als er op het einde iets in zit. Een podiumplaats bijvoorbeeld, dat zou mooi zijn.

Winnen zou al helemaal de max zijn, al zijn er binnen Deceuninck-Quick.Step uiteraard nog gegadigden. "Mijn man voor de overwinning vanavond? Zdenek Stybar", onthult Yves Lampaert. De Omloop is een koers waar velen enorm naar uitkijken. De emoties beheersen tijdens de wedstrijd is dus ook een noodzakelijke kunst.

We staan toch allemaal wat nerveus

Dat denkt Lampaert alvast. "Je staat een beetje onder druk. We staan toch allemaal wat nerveus. Als je dat voor deze wedstrijd niet bent, voor welke dan wel?" Lampaert is vaak goed in het voorjaar. Prijs rijden blijft wel moeilijk. "Ik zou mezelf ook eens graag op het podium zien staan, iedereen denk ik. De andere coureurs zullen wel zo sympathiek zijn om dat toe te laten, zeker?"

Een klein grapje van Lampaert, het geeft op zijn minst aan dat hij goedgemutst rondrijdt. Die podiumplek is ook echt wel een ambitie. "In Parijs-Roubaix is het al een keertje gelukt. We zijn hier allemaal om te winnen. We gaan volop voor onze kansen."