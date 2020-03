Nederlander klopt leger Belgen en wint Brussel-Opwijk

De negentienjarige Lars Loohuis heeft zondag de zeventigste editie van Brussel-Opwijk gewonnen. De Nederlander bolde solo over de streep.

Brussel-Opwijk is een begrip in het wielrennen voor beloften. Op de erelijst prijken namen als Eddy Merckx en Etienne De Wilde (recordhouder met twee zeges), maar recent(er) ook Gert Steegmans, Jan Bakelants en Julien Vermote.

Brussel-Opwijk is ook de eerste wedstrijd in de U23 Road Series: een regelmatigheidscriterium van tien wedstrijden in België en Nederland.

Vorig jaar mocht David Dekker zijn naam bijschrijven op de erelijst in Opwijk en hoewel er dit jaar negen Belgen in de top tien stonden, won dus opnieuw een Nederlander.

Bij het ingaan van de laatste ronde op zo’n tien kilometer van de finish bestond de kopgroep nog uit 24 renners en besloot Sébastien Grignard (Lotto-Soudal Development Team) te versnellen.

Loohuis (A Bloc) reed er op zijn eentje naartoe en liet hij hem achter op zo’n twee kilometer van de streep.

De Nederlander haalde het met 19 seconden voorsprong op Grignard, Wesley Vercamst (Home Solution) won de sprint voor plaats drie in de uitgedunde groep van tien op 25 seconden.

Florian Vermeersch (winnaar van de U23 Road Series van vorig jaar) moest het stellen met een veertiende plek, Arne Marit (vorig jaar derde in Brussel-Opwijk) met plek twintig. Jens Reynders gaf op na een zoveelste fietswissel.