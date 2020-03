Vanmarcke na teleurstellend openingsweekend: "Had toch op meer gehoopt" en "Wordt dan rare voorbereiding op de Ronde"

23e in de Omloop Het Nieuwsblad, 59e in Kuurne-Brussel-Kuurne. Het openingsweekend bracht Sep Vanmarcke niet wat hij er van had verwacht.

Zaterdag trok hij samen met Wout Van Aert op de Molenberg wel even in het tegenoffensief, maar zonder al te veel succes. "Ik ben erdoor gezakt”, vertelde hij achteraf eerlijk aan Het Laatste Nieuws. “Ik weet dat ik nog in opbouw ben, maar ik had toch gehoopt om met de beteren mee te doen.” Vanmarcke hoopt te pieken naar de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Zaterdag start hij in principe in de Strade Bianche, daarna volgt de Tirreno-Adriatico. Tenzij die wedstrijden door het coronavirus worden afgelast.



"Dat zullen we deze week dan horen. Als de wedstrijden in Italië niet plaatsvinden, zal ik mij door te trainen op de klassiekers moeten voorbereiden. Maar het is duidelijk dat het dan een erg rare voorbereiding op de Ronde van Vlaanderen wordt."