Aimé De Gendt grijpt voor Circus-Wanty Gobert net naast de zege in Le Samyn

Na het Vlaamse openingsweekend is het richting Henegouwen gegaan voor de volgende Belgische koers: Le Samyn, vaak een aantrekkelijke wedstrijd, en dit jaar veel wisselende scenario's. Aimé De Gendt reed een attente koers, maar moest aan de finish Hugo Hofstetter laten voorgaan.

Een vroege vlucht reed enkele minuten bij mekaar. Deceuninck-Quick.Step liet echter niet begaan en deed het peloton uit mekaar scheuren. Zo kwam er een groep van een veertigtal renners ontstand die de kop van de koers vormden. Namen als Boasson Hagen, Merlier, Sénéchal, Stuyven en Terpstra waren mee.

TERPSTRA AAN DE REKKER

Na een stevige beurt van Sénéchal op de Côte de la Roquette scheurden tien renners zich af van de rest. Terpstra had de boot gemist, maar zou later opnieuw aansluiten en dat zou zich zo nog enkele keren herhalen. De situatie voorin de koers wijzigde constant.

COQUARD SPRINT NIET MEE

Toen de ultieme finale aanbrak, zaten er twaalf renners in de kopgroep. Coquard was één van de kanshebbers in een sprint, maar moest er in de laatste drie kilometer toch af. Sénéchal schudde nog een keertje aan de boom en nam Aimé De Gendt, Kirsch en Nizzolo mee in zijn zog.

Het was echter kijken naar mekaar en onder de rode vlag waren de achtervolgers er weer bij. In de oplopende spurt werd De Gendt nog geremonteerd door Hofstetter van Israel Start-Up Nation.