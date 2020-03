Geen Strade Bianche voor Wout Van Aert

Van Aert verbaasde vorig jaar vriend en vijand door derde te eindigen in de Italiaanse klassieker, maar zal dit jaar dus geen gooi kunnen doen naar de overwinning.

Jumbo-Visma laat namelijk weten niet te zullen deelnemen aan de Strade Bianche om de gezondheid van de renners niet in gevaar te brengen. De kans dat de wedstrijd zaterdag gewoon niet doorgaat, wordt steeds groter.

Team Jumbo-Visma decide not to participate in Italy this weekend



🗣 @RichardPlugge: “Together with the management of our team, I am constantly considering and acting in the interest of the health and working conditions of our riders and staff members"