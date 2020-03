Jasper Stuyven toont zich al voor derde wedstrijd op rij en is verheugd over tactiek van zijn ploeg

Na zijn overwinning in de Omloop Het Nieuwsblad en zijn vijfde plaats in Kuurne-Brussel-Kuurne was Jasper Stuyven ook in Le Samyn voorin te vinden. Met de beslissende vlucht was hij uiteindelijk niet mee, maar Stuyven leverde wel nuttig werk voor een ploegmaat.

Iedereen zat een beetje in mijn wiel en ik had ook geen flitsend gevoel", vertelde Stuyven aan Het Nieuwsblad. "Nu goed, dat vormde geen probleem. We wilden met de ploeg meerdere pionnen uitspelen en een beetje gokken. Dat is goed gelukt. Ik ben wel tevreden over mijn wedstrijd, want halfweg koers voelde ik me niet zo goed. Als ik dan zie dat ik de finale nog rijd, mag ik tevreden zijn."

Stuyven werd de tweede best geplaatste renner van zijn team. "Op het eind trokken we de kaart Kirsch. Alex gaf de hele wedstrijd een supersterke indruk en gaf ook aan dat hij zich goed voelde. Na die ene strook zette ik hem perfect af. Dat was onze beste kans op de zege. Hij moest aanvallen en dat deed hij goed, maar hij werd nog gegrepen in het slot. En dan wordt er gesprint en keer je naar huis met niets."

Ik ben blij dat we agressief gekoerst hebben

Geen grootse uitslag dus deze keer zoals bij de triomf van Stuyven in de Omloop. "Dat is jammer, maar we hebben het geprobeerd. Ik ben blij dat we opnieuw agressief gekoerst hebben", verheugt hij zich over de koerswijze van Trek-Segafredo.