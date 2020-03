Koersen wel of niet afblazen? UCI laat verantwoordelijkheid aan lokale overheden en gezondheidsorganisaties

Achter de voorjaarskoersen van de maand maart staat een groot vraagteken nu het coronavirus steeds wijder verspreid geraakt over Europa. Maar wie beslist nu over het al dan niet doorgaan van die koersen.

De Internationale Wielerunie (UCI) is het al niet. Die liet woensdagavond weten dat het zelf geen wedstrijden zal afgelasten. "Elke mogelijke beslissing om een koers af te blazen zal genomen worden door gezondheidsorganisaties of plaatselijke overheden in de betrokken regio's, afgaande op de lokale situatie en de aanwezige risicofactoren. Koersorganisatoren en bij uitbreiding ieder lid van de wielerfamilie dient zich aan die mogelijke beslissingen te houden", liet de UCI weten in een statement.

Dat wil zeggen dat koersorganisatoren het zelf niet meer in eigen handen hebben en dat er boven hun hoofd wordt beslist. Het is dus wachten op nieuws van Italiaanse overheden wat ze met de aankomende wedstrijden zullen doen. Zaterdag is het al de Strade Bianche en verschillende ploegen hebben al meegedeeld dat ze niet aanwezig zullen zijn, zoals Mitchelton-Scott, Jumbo-Visma en Groupama-FDJ.