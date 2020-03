🎥 Ritwinnaar uit Tour 2019 is zijn ploeg dankbaar: "Zo komt onze gezondheid op de eerste plaats"

Elke ploeg maakt zo zijn eigen beslissing over in hoeverre het nog in actie komt nu het coronavirus volop aan het uitbreken is. Bij Mitchelton-Scott aarzelen ze niet om een besluit te nemen: de Australische formatie gaat niet meer koersen tot 26 maart.

Zeker drie weken komen de renners van Mitchelton-Scott dus niet aan de start van een wielerwedstrijd. De Strade Bianche en GP Industria e Artigianato gaan sowieso niet door. Ook in Parijs-Nice, Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo moeten ze Mitchelton-Scott dus nog niet verwachten.

Daryl Impey, die vorig jaar nog een rit won in de Tour, ziet er een teken in dat zijn ploeg opkomt voor de renners. "Ik wil mijn dankbaarheid betuigen aan het team, de sponsors en jullie, de fans", zegt de Zuid-Afrikaan in een filmpje.

🗣 A message from @darylimpey after the latest developments regarding our pause on racing due to COVID-19 🗣 pic.twitter.com/YzZkvBRiqf — Mitchelton-SCOTT (@MitcheltonSCOTT) March 5, 2020

Impey is dus voorstander van de beslissing van zijn ploeg. "Zo komt onze gezondheid op de eerste plaats. Bedankt daarvoor. We zullen gretig zijn om opnieuw te koersen. We zullen snel terug zijn."