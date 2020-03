Coronavirus heeft ook gevolgen voor wedstrijden die wél doorgaan: extra renner per ploeg in Parijs-Nice

Parijs-Nice was vorig jaar de koers waarin Thomas De Gendt de bolletjestrui veroverde. De editie van 2020 belooft wel heel bijzonder te worden, met alle commotie rond het coronavirus. De wedstrijd gaat wel door en zelfs met meer renners dan aanvankelijk voorzien.

In principe mochten de verschillende ploegen zich met zeven renners aan de start van Parijs-Nice meldden. Doordat er waarschijnlijk heel wat wedstrijden wegvallen in Italië, zijn er ook meer gegadigden om in Parijs-Nice toch competitieritme op te doen.

ZOALS VROEGER

Daarom heeft de ASO beslist om niet zeven, maar acht renners per ploeg toe te laten in de Koers naar de Zon. De ASO heeft de ploegen hiervan reeds ingelicht. In het verleden was het ook al wel eens het geval dat de teams met acht renners mochten starten in Parijs-Nice.

Anderzijds zijn er ook ploegen die het zekere voor het onzekere nemen en de koers aan zich voorbij laten gaan, ook al kent Frankrijk minder problemen dan Italië met het coronavirus. Zoek in Parijs-Nice zeker niet naar Astana, CCC, Ineos en Mitchelton-Scott.