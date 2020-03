Froome kapot van verdriet na overlijden Portal: "Nico is compleet onvervangbaar" en "Fenomenale legacy"

Het plotse overlijden van Nicolas Portal is hard aangekomen bij Christopher Froome. De viervoudig Tourwinnaar reageerde al kort op de dood van zijn sportdirecteur, maar wist eigenlijk niet goed wat zeggen. In een uitgebreider statement vertelt Froome nu over zijn goede vriend.

Portal was zowat de vertrouwensman van Froome. De dood van de Fransman heeft de Ineos-renner dus hard getroffen. "Ik geraak amper uit mijn woorden sinds ik het nieuws heb vernomen. Naast het feit dat Nico een geweldige vriend, vader en echtgenoot was, denk ik niet dat mensen begrijpen wat voor een belangrijke invloed Nico had op het succes van het team doorheen de jaren."

Froome geeft er dan ook enige duiding bij. "Hij is compleet onvervangbaar. Het is zelfs moeilijk om in te beelden hoe nu vooruit te gaan. Hij heeft me bijgestaan in moeilijke tijden, hielp me er bovenop toen ik aan mezelf twijfelde en moedigde mij aan richting elk succes. Hij laat een fenomenale legacy na."

Hoe moeilijk het ook is, er moet nu zonder hem verder gegaan worden. "Ik zal rijden ter zijner nagedachtenis en alles doen wat hij me geleerd heeft om hem te eren. Mijn gedachten zijn bij Magalie, Lenny en Aïnoa."