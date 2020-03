Ook Astana rijdt niet in Italië: "Safety first"

Manager Alexander Vinokourov gaf wat meer uitleg op de website van het team: “Met deze maatregel willen we de gezondheid van onze renners en de rest van onze staf beschermen.”

“Daarnaast nemen we ook onze verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving om het virus niet verder te verspreiden. Natuurlijk hadden we liever wél gekoerst, maar het is ‘safety first’. Er wacht ons nog een lang seizoen.

Astana Pro Team withdraws from racing until March 20



"With this measurement, we have chosen to protect the health of our riders and staff and to take our responsibility for the society in not further spreading the virus."



