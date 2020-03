Organisator denkt aan zijn eigen koers: "Renners nu in Italië laten rijden is als mensen recht de vuurhaard insturen terwijl het brandt"

De Italiaanse voorjaarskoersen zullen meer dan waarschijnlijk niet doorgaan of toch niet in de maand maart. Maar wat met de Belgische koersen?

Voor Jacques Coussens - de organisator van de E3-Prijs in Harelbeke - zou het laten plaatsvinden van de Italiaanse koersen in de huidige omstandigheden onverantwoord zijn.

Onverantwoord?

"Natuurlijk is het voor de organisatoren in Italië een ramp, maar ik moet ook aan onze eigen koers denken. Als er iemand besmet raakt in Italië en vervolgens in België op hotel zit? Onze koers is een week na Milaan - San remo ...", klinkt het in Het Laatste Nieuws.

"Nu koersen in Italië? Dat is als mensen recht in de vuurhaard sturen terwijl het brandt", gaat hij onverminderd verder. "Dat is vragen om een Corona-besmetting. En welk deelnemersveld hebben wij dan?"