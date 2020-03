📷 Wout van Aert zoekt naar een plan C en Matteo Trentin reageerde met een grappig idee: "Geef mij wel een halve ronde voorsprong"

Heel wat renners zitten met een probleem, want door het coronavirus worden verschillende wedstrijden afgelast of zelfs geschrapt. Ook Wout van Aert weet niet meer wat hij moet doen en hij is zelfs al op zoek naar een "plan C".

Van Aert liet op Twitter weten dat hij op zoek is naar een plan C en Matteo Trentin reageerde op een ludieke manier. Zo zou de Italiaan het wel zien zitten om te veldrijden in de zomer. Hij wil wel een halve ronde voorsprong op van Aert dan.

Van Aert kon het wel appreciëren en ook de Belg reageerde op een grappige manier. "Mijn benen zijn terug in orde dus het voordeel kan je wel krijgen", aldus van Aert. Trentin dacht als parcours meteen aan de cross in Hofstade.

Plan A ❌ Plan B ❌ Plan C ? 🤷🏼‍♂️

I want to thank my team for this brave decision. Health and family comes first! https://t.co/a7nurrcyNX — Wout van Aert (@WoutvanAert) March 6, 2020

Summer cyclocross? If i take the start i want at least half lap of handicap (in front of course) — Matteo Trentin (@MATTEOTRENTIN) March 6, 2020

Since I have 2 functional legs again, I am happy to give you that advantage and I accept the challenge 🤪 where do we meet? — Wout van Aert (@WoutvanAert) March 6, 2020