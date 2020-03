Deceuninck-Quick.Step heeft selectie met twee kopmannen klaar voor Parijs-Nice

Binnenkort start Parijs-Nice en dus beginnen de ploegen hun selecties bekend te maken voor de Franse rittenwedstrijd. Bij Deceuninck-Quick.Step starten Alaphilippe en Bennett als kopmannen.

Deceuninck-Quick.Step trekt met een mooie ploeg naar Parijs-Nice. Volgens Het Laatste Nieuws zijn Julian Alaphilippe en Sam Bennett de twee kopmannen van dienst. Ze worden bijgestaan door Kasper Asgreen, Tim Declercq, Bob Jungels, Zdeněk Štybar, Yves Lampaert en Michael Morkov.

Tom Steels, ploegleider bij Deceuninck-Quick.Step, gaf meer uitleg. "We kunnen op verschillende fronten meedoen. Zo gaan we voor etappezeges, maar ook voor het algemeen klassement. Met deze ploeg kunnen we een rit controleren, maar kunnen we ook toeslaan.