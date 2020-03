Trek-Segafredo trekt met Nibali en twee Belgen naar Parijs-Nice

Door het wegvallen van de Tirreno-Adriatico gebeuren er nog heel wat wijzigingen in de selecties van Parijs-Nice. Zo ook bij Trek-Segafredo. Vincenzo Nibali start in de Franse rittenwedstrijd als kopman.

Vincenzo Nibali ging normaal aan de Tirreno-Adriatico deelnemen, maar door dat de Italiaanse rittenwedstrijd werd geschrapt, heeft de Italiaan beslist om mee te doen aan Parijs-Nice. De 'Haai van Messina' zal er starten als kopman.

Hij krijgt steun van enkele mooie knechten, want ook Richie Porte zal van de partij zijn. Als derde klimmer neemt Trek-Segafredo Kenny Elissonde mee. De Fransman was eerder dit seizoen al belangrijk in de Tour Down Under waar hij Porte aan de eindzege hielp.

Belgen

Er zitten ook twee Belgen in de selectie van Trek-Segafredo. Zo zit Jasper Stuyven, winnaar van de Omloop, in de selectie en hij mag zijn kans misschien eens wagen in een massaspurt. Ook Edward Theuns is er bij en ook hij zal zijn snelle benen eens willen testen.