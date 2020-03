🎥 Speelt late kasseistrook in voordeel Deceuninck-Quick.Step? "We gaan een zware rit afwerken"

Als er één ploeg is die wel weet hoe over kasseien te rijden, is het Deceuninck-Quick.Step wel. En wat heeft de eerste etappe van Parijs-Nice te bieden? Juist, kasseien in de finale. Sportdirecteur Tom Steels probeert in te schatten wat we mogen verwachten.

Steels weet wel wat het is om succes te boeken in Parijs-Nice: als renner behaalde hij zes ritzeges in de Koers naar de Zon. Uitkijken of de huidige kern van Deceuninck-Quick.Step in 2020 ook kan uitpakken. "De eerste rit van Parijs-Nice, na een hectische week met veel veranderingen! Maar nu zijn we hier en gaan we koersen met een heel sterk team", kijkt Steels er naar uit.

Steels heeft zijn huiswerk alvast goed gemaakt. "De eerste rit van Parijs-Nice is meteen zo'n typische etappe met veel wind. Jammer genoeg is die wel meer naar het zuidwesten gedraaid. Het zal dus meer wind op kop zijn, maar we gaan toch kijken wat we kunnen doen. Er is een heel lastig stuk in de finale. Er ligt zelfs een kasseistrook in de laatste vijf kilometer."

Winner of six #ParisNice stages as a pro back in the ‘90s, Deceuninck - Quick-Step sports director @SteelsTom previewed the opening stage of the “Race to the Sun”. pic.twitter.com/UCgEajC3qg — Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) March 8, 2020

Iedereen veilig en wel aan de finish krijgen is de eerste betrachting. En dan is het kijken welk resultaat er uit de bus valt. "Hopelijk is iedereen veilig en gezond aan het einde van de koersdag. We gaan zeker wel een zware rit afwerken."