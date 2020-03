Giacomo Nizzolo wint spektakelrijke rit in Parijs-Nice, tijdverlies voor Quintana en Alaphilippe

Giacomo Nizzolo heeft vandaag een spektakelrijke rit gewonnen in Parijs-Nice. Ze gingen met tien man naar de streep en de Italiaan haalde het voor Ackermann en Stuyven. Quintana en Alaphilippe verliezen vandaag bijna anderhalve minuut.

Het was een zeer interessante rit om te volgen. Alaphilippe kreeg op een sleutelmoment problemen met zijn fiets en hij zou de rest van de rit moeten volgen. Quintana kwam dan weer ten val. Ze zouden samen op bijna anderhalve minuut binnenkomen van de winnaar.

De winnaar was Giacomo Nizzolo. De Italiaan was de snelste in een spurt met tien man. Ackermann werd tweede en Stuyven werd knap derde. Nibali werd zevende en de Italiaan doet een goede zaak met het oog op het eindklassement.