Lotto Soudal had met pech te kampen in de finale van tweede rit in Parijs-Nice

Na een zware openingsetappe was de tweede rit in Parijs-Nice een eerste gelegenheid om te scoren. Met Caleb Ewan had het één van de favorieten voor de dagzege. Toen de beslissende vlucht vertrok, was er echter niemand van Lotto te bespeuren.

Gezien het vlakke profiel was Ewan logischerwijs één van de kanshebbers. Het werd echter een verrassend lastige waaieretappe. Nu kan Caleb Ewan wel tegen een stootje en had de Australiër nog altijd een rol van betekenis moeten kunnen spelen.

Lotto Soudal komt met een verklaring naar buiten waarom de sprinter niet voorin zat. "Caleb Ewan had mechanische pech nadat iemand zijn derailleur raakte op een beslissend moment in de finale. John Degenkolb en Philippe Gilbert waren onze eerste finishers in de tweede achtervolgende groep."

.@CalebEwan had a mechanical when someone touched his derailleur at a decisive moment in the final. @johndegenkolb and @PhilippeGilbert were our first finishers in the 2nd chasing group #ParisNice Tomorrow a new chance! pic.twitter.com/XHY0OLKGCS — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) March 9, 2020

Dat was dus wel een eind achterop. Degenkolb bolde binnen als 31ste en Gilbert werd 39ste in de daguitslag. Zij zaten in een groepje dat 36 seconden na ritwinnaar Nizzolo de aankomst bereikte. In de derde etappe krijgt Lotto echter opnieuw een kans om Ewan uit te spelen.