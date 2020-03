Ploegleider Trek-Segafredo vreest in de toekomst voor nog meer afgelastingen in het wielrennen: "Binnen een paar dagen kan Parijs-Nice zomaar gedaan zijn"

Vandaag staat de tweede etappe op het programma in Parijs-Nice. Er zijn heel wat voorzorgsmaatregelen om de Franse rittenwedstrijd te laten gaan, maar volgens ploegleider Steven de Jongh kan het binnen een paar dagen zomaar gedaan zijn.

Volgens De Jongh zijn er bij Parijs-Nice heel wat voorzorgsmaatregelen genomen. "De renners mogen de bidons niet meer zomaar weggooien, want als een rennes besmet is kan het virus zich zo verspreiden. Er zijn ook geen interviews voor de start en er slapen maar twee ploegen per hotel", aldus de ploegleider in Het Nieuwsblad.

Volgens De Jongh moet er zo weinig mogelijk interactie zijn. De ploegleider van Trek-Segafredo denkt dat de wedstrijd al binnen een paar dagen gedaan kan zijn en hij vreest ook voor nog meer afgelastingen in de toekomst.