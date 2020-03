Remco Evenepoel gaat Giro-tijdrit niet verkennen: "Je kan het risico niet lopen om ziek te worden"

Remco Evenepoel ging normaal naar Italië om de tijdrit van de Giro te verkennen, maar het plan valt in het water door het coronavirus. Er gaan verschillende provincies in lockdown en bij Deceuninck-Quick.Step vinden ze het dan ook geen goed idee.

Remco Evenepoel heeft zijn zinnen gezet op de lange Giro-tijdrit tussen Conegliano en Valdobbiadene. Normaal ging hij de tijdrit verkennen, maar volgens Het Laatste Nieuws wordt de verkenning geschrapt door het coronavirus.

Tom Steels, ploegleider bij Deceuninck-Quick.Step, legt uit dat het nu gewoon niet mogelijk is. "Het is geen goed idee om de verkenning nu te doen. We kunnen het risico niet lopen om ziek te worden. Misschien wordt het verschoven naar een andere datum, maar het hangt van het virus af."