Van der Schueren blijft positief na zware dag voor zijn ploeg: "Wanneer je aankomt met Teuns, Gilbert of Benoot..."

Wie een circus waaiers trekken wil meepikken, moet dezer dagen in Parijs-Nice zijn. Voor vele ploegen is het echter koersen vanuit de achtervolging. Dat moest ook Circus-Wanty Gobert doen. Sportdirecteur Hilaire Van der Schueren blijft wel positief.

Na al die jaren is er nog weinig wat hem kan verrassen. "Ik ben hier al voor de 20e of 25e keer en de ingrediënten blijven hetzelfde: wind, open vlakten en waaiers! We mogen nog een derde dag van hetzelfde soort verwachten, dan een tijdrit vooraleer de heuvelachtige parcoursen aan te vatten. Tot nu toe houden we goed stand."

Het niveau is erg hoog

Van der Schueren kan dus wel leven met de balans na de tweede rit. "Vandaag hadden we vier renners in de eerste waaiers. Niet in de eerste groep, maar het niveau is erg hoog." Het is dus afzien voor de renners, terwijl Circus-Wanty Gobert aanvankelijk geen startrecht had voor Parijs-Nice. "Ik ben blij dat we hier aanwezig konden zijn om de aankomende wedstrijden voor te bereiden."

De renners die het best overeind bleven, zullen het wellicht ook moeten doen in het vervolg van de race. "Doubey en Pasqualon eindigden in de tweede grote waaier die 36 seconden verloor. Wanneer je aankomt met Teuns, Gilbert of Benoot, ben je de strijd goed doorgekomen. Gelukkig zijn we ontsnapt aan valpartijen, want het was nerveus. Pasqualon heeft in de sprint ook goede dingen laten zien voor de rest van de week."