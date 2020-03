Volgwagen Deceuninck-Quick.Step zwaar geraakt door opvallend dier in Parijs-Nice: "Het was een enorme klap"

Slecht nieuws voor Deceuninck-Quick.Step. Een volgwagen van de Belgische ploeg werd gisteren tijdens de openingsrit in Parijs-Nice zwaar geraakt door enkele herten. Volgens Tom Steels was het een enorme klap.

De eerste etappe was volgens zo'n 25 kilometer onderweg, toen er plots enkele herten opdoken op het parcours. Tom Steels was uiteraard verschoten. "Het was een enorme klap. Eén hert raakte ons vol aan de rechterkant", aldus de ploegleider in Het Laatste Nieuws.

Er zou uiteraard ook schade zijn aan de volgwagen. "De rechterdeur kreeg een serieuze klap en ook de achteruitkijkspiegel is stuk. Even later reden we lek, waardoor we met een andere volgwagen verder moesten rijden."