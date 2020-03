Warren Barguil gediskwalificeerd in Parijs-Nice: Arkea-Samsic gaat niet in beroep

Geen Warren Barguil meer in de tweede etappe in Parijs-Nice vandaag. De Franse renner van Arkea-Samsic werd gisteren gediskwalificeerd omdat hij in het spoor van de volgwagen zat na een valpartij. Arkea-Samsic gaat niet in beroep.

Het was een slechte dag voor Arkea-Samsic gisteren. Bij een valpartij ging Warren Barguil tegen de grond en hij wilde zo snel mogelijk terugkeren in het peloton. Daarbij maakte hij een fout, want maakte gebruik van de volgwagen. Volgens CyclingNews werd er besloten om Barguil te diskwalificeren en Arkea-Samsic zou akkoord gaan. Volgens de ploeg was het echter niet de bedoeling van Barguil om vals te spelen, maar hij was nog een beetje 'groggy' door de valpartij.