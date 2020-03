Beloftevolle renner neemt op de macht de maat van Peter Sagan: "Ik was er ook door verrast"

In Parijs-Nice zijn het zelden strakke, georganiseerde sprints en valt een verrassing nooit uit te sluiten. Ivan Garcia Cortina zorgde voor eentje in de derde etappe en op wat voor een manier. Vol op de macht, vol overtuiging en op een manier die een beetje deed denken aan de beste Sagan.

En dan te bedenken dat deze Spanjaard nog maar 24 is en er voor hem zeker nog veel moois zit aan te komen. Dit pakken ze hem al niet meer af. "Ik was vorig jaar al tweede in de tweede rit", onderstreepte Garcia Cortina ook in het flashinterview. "Het is geweldig dat ik nu een ritzege beet heb in Parijs-Nice, een koers die ik graag rijd."

Bovendien klopte de renner van Bahrein-McLaren in de sprint niemand minder dan Peter Sagan zelf, die in de slotmeters niet dichterbij kwam. "Ik was er ook door verrast. Ik vond enige ruimte om aan te zetten, ging dan vol gas en heb de overwinning kunnen behalen."

Ik hou wel van deze omstandigheden

Voor de derde dag op rij was het in de Koers naar de Zon vooral regen en wind. Dat vond Garcia Cortina niet erg. "Ik hou wel van dit weer. Ik denk dat iedereen aan het afzien was. Normaal heb ik in dit weer goede benen. Ik hou dus wel van deze omstandigheden."