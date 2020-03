Jasper Stuyven vreest voor afgelasting Vlaamse klassiekers: "Ze gaan geraakt worden"

Jasper Stuyven is aan een sterk seizoen bezig. De Belg van Trek-Segafredo won de Omloop al en gisteren werd hij derde in de tweede etappe van Parijs-Nice. Toch is hij niet erg hoopvol voor de komende dagen/weken.

Jasper Stuyven vreest voor de Vlaamse klassiekers als het virus zich zo blijft uitbreiden. "Binnen 8 dagen beginnen we er terug aan in België, maar tegen dan kan het in ons land ook ontploft zijn. Het virus verspreidt zich en ik vrees dat de Vlaamse klassiekers geraakt gaan worden", aldus de Belg van Trek-Segafredo bij Het Laatste Nieuws. Ook over de laatste dagen van Parijs-Nice is hij niet erg hoopvol. Zo denkt hij, net zoals 90% van het peloton, dat ze deze week Nice niet zullen halen. Gisteren werden er al maatregelen genomen en mocht er geen publiek meer staan aan de finish.