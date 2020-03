Jasper Stuyven werd derde in tweede etappe Parijs-Nice, maar volgens hem zat er meer in: "Ik maak een verkeerde keuze"

Jasper Stuyven reed gisteren met Trek-Segafredo een sterke etappe in Parijs-Nice. Ze maakten de koers hard en Stuyven was goed voor de derde plaats. Nibali wint dan weer tijd in het algemeen klassement ten opzichte van de concurrenten.

Jasper Stuyven was opnieuw op de afspraak gisteren. De Belg is aan een sterk seizoen bezig, want hij won de Omloop en gisteren was hij goed voor de derde plaats. Toch zat er volgens Stuyven meer in.

De renner van Trek-Segafredo vindt dat hij een verkeerde keuze heeft gemaakt. "Ik ga mee met Politt, maar daardoor kom ik vast te zitten. Er zat meer in, dus ik baal een beetje, maar een derde plaats is niet slecht. Met Nibali doen we een goede zaak."