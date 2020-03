Pieter Serry maakt samen met vijf ploegmaats deel uit van primeur voor Deceuninck-Quick.Step

Door het wegvallen van enkele koersen zijn er gaten ontstaan op de kalender en het is natuurlijk onmogelijk om iedereen naar Parijs-Nice te sturen. Deceuninck-Quick.Step maakt van de gelegenheid gebruik om een extra stage in te lassen voor enkele renners.

Pieter Serry is samen met ploegmaats João Almeida, Andrea Bagioli, Davide Ballerini, Ian Garrison en Alvaro Hodeg op stage aan de Golf van Corinthië, onder begeleiding van de Griekse coach Vasilis Anastopoulos. Het is de eerste ploeg uit de WorldTour dat voor een stage naar Griekenland trekt.

GOEDE WEERSOMSTANDIGHEDEN

Volgens de begeleider van de renners is alles voorhanden om er een goed trainingskamp van te maken. "Het is een ideale plek om te trainen. De wegen zijn goed en er is weinig verkeer. Bovendien zijn de weersomstandigheden uitstekend, tussen de 16 en 23 graden.

Het bezoek aan Griekenland is voor Deceuninck-Quick.Step ook een primeur. "Het is geschikt voor een internationale ploeg als de onze om minder bekende wielerlanden te ontdekken. Daarom hebben we beslist een stage in te lassen in Griekenland voor de eerste keer in de geschiedenis van de ploeg."

VOORBEREIDING OP NOKERE KOERSE

Enkele van de renners die mee zijn zien we binnenkort terug op Vlaamse wegen. "Onze klimmers bereiden zich voor op de Ronde van Catalonië en de anderen bereiden zich voor op Nokere Koerse. Het is voor hen ook iets nieuws. Ikzelf ken het land en de taal, dat helpt enorm."