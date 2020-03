Ploegmaat van Dylan Teuns verrast Sagan en de andere sprinters in Parijs-Nice

Na een paar dagen van waaiers trekken, werd draaide het op de derde dag van Parijs-Nice wel uit op een groepsspurt. De rassprinters zagen hun kansen echter alsnog verloren gaan. Ivan Garcia Cortina werd een verrassende ritwinnaar.

Al vroeg in de etappe bood Tom Devriendt van Circus-Wanty Gobert zich aan om in de lange vlucht te zitten. Blijkbaar was hij de enige die er zin in had, want werkelijk niemand ging met hem mee op pad. Devriendt begon dan maar aan een eenzame solo.

VERDIENSTELIJKE SOLO DEVRIENDT

Nizzolo sprokkelde bonificatieseconden en punten bij de tussensprint. De ritwinnaar van etappe 2 kwam in het puntenklassement zo op gelijke hoogte van Schachmann. Devriendt kreeg ondertussen een maximale voorgift van meer dan negen minuten, vooraleer zijn voorsprong begon te dalen. Het wedstrijdbeeld was dus lange tijd hetzelfde. Op ruim 25 kilometer van de aankomst was zijn verhaal voorbij.

TERPSTRA BETROKKEN BIJ VAL

De verhoopte waaiers kwamen er niet echt. Met Coquard zag wel een kandidaat-ritwinnaar zijn kansen verloren gaan door een lekke band in de laatste tien kilometer. De Fransman kende nog meer pech, want hij was ook betrokken bij een zware val. Net als Niki Terpstra overigens. Ewan kon het ook vergeten, want een collega tikte in de sprint tegen zijn achterwiel.

Wie gespaard bleef van enige akkefietjes, kon wel volop mee sprinten voor de dagzege. Garcia Cortina van Bahrein-McLaren kwam sterk voor de dag en verraste de rest met zijn felle aanzet. Peter Sagan moest genoegen nemen met de tweede plaats. Pasqualon werd derde.