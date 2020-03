Derde uit de Omloop imponeert nu in Parijs-Nice: "Ik ben hier om Tiesj Benoot te helpen"

Bij Team Sunweb hebben ze best wel enige weelde voor de korte rittenkoersen. Het kan bijvoorbeeld Tiesj Benoot naar voren schuiven, maar ook Søren Kragh Andersen zit niet om een stunt verlegen. Dat heeft de Deen aangetoond in de tijdrit in Saint-Amand-Montrond.

Kragh Andersen staat niet meteen bekend als een veelwinnaar, zeker niet in het werk tegen de klok. "Ik ben superblij. Het is eerlijk gezegd een grote opluchting", bekent de Scandinaviër in het flashinterview. "Eindelijk eens een tijdritzege. Ik kan het bijna niet geloven."

De benen waren opnieuw goed

De tijdrit was ergens wel een doel voor hem. "Ik was er volop op aan het mikken. Ik deed mijn best en de benen waren opnieuw goed. Ik hou niet van alleen maar het vlakke. Ik wil ook enkele hellingen, technische stroken en tempowisselingen. Het was een supergoed parcours voor mij. Het stond mij echt aan."

Met een derde plaats in de Omloop en nu een ritzege in Parijs-Nice is Kragh Andersen goed aan het seizoen begonnen. Wat brengt het vervolg van de Koers van de Zon nog? "Ik ben hier om de ploeg en Tiesj Benoot te helpen. Ik hoop op goede uitslagen in de ritten, maar ook op een goed klassement met Tiesj. Dit was mijn eigen kans en ik ben blij dat ik ze gegrepen heb."