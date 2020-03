Ondertussen in Vlaanderen: E3 beraadt zich, geen aanpassing voor Nokere Koerse en Gent-Wevelgem

Terwijl ook in Europa inmiddels haast elk sportevenement stevig onder de loep gehouden wordt, is een annulatie van Vlaamse wielerwedstrijden nog niet aan de orde. Over de vip-tenten kan wel al eens nagedacht worden, want die brengen wel wat volk op de been.

Tijdens een wielerwedstrijd is het nu niet zo dat het grootste gevaar wordt gelopen, maar op de start en aankomst komt meestal wel aardig wat publiek af. En dan zijn er natuurlijk nog de vips die vaak samentroepen in tenten, kort op mekaar. Terwijl er ondertussen al de aanbeveling is om alle indoorevenementen met meer dan duizend aanwezig af te gelasten. Bij de E3 BinckBank Classic staat er alleszins zo'n grote tent aan de aankomst. "In samenspraak met de autoriteiten zullen we nagaan of dit kan doorgaan", zegt Jacques Coussens van de organisatie aan Het Nieuwsblad. Indien er geen of minder vips aan de finish toegelaten worden, kan dat financieel een serieuze streep door de rekening zijn. BEPERKT CONTACT TUSSEN RENNERS EN PUBLIEK De eerstvolgende Vlaamse koers is er komende woensdag met Nokere Koerse. Bij die eendagskoers maken ze zich geen zorgen, hetzelfde geluid is te horen bij Gent-Wevelgem. Daar zou de organisatie sowieso nergens duizend mensen op één plek verzamelen. Wel zal het contact tussen renners en publiek tot een minimum beperkt worden.