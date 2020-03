Wat ploegen kunnen doen in deze coronatijden om negatieve effecten tot een minimum te beperken

Uiteraard komt de gezondheid op de eerste plaats tijdens de huidige coronacrisis. Het is echter niet de enige uitdaging waar de ploegen mee te maken krijgen. Met de beperkingen die het luchtruim stilaan opgelegd krijgt, is het al niet simpel om alles en iedereen te krijgen waar nodig.

Dus wat kunnen de ploegen doen om dit goed aan te pakken? Een aantal zaken. In de huidige omstandigheden kunnen de plannen eigenlijk op elk moment van de dag veranderen. Bij zo'n wijzigingen is het van het hoogste belang om alert te reageren. Een goede communicatie tussen alle departementen van een wielerformatie is dus noodzakelijk om juist in te grijpen.

Voort is het zaak om op zowat alle scenario's voorbereid te zijn. In aanloop naar wedstrijden zal er waarschijnlijk sowieso nog wel onzekerheid zijn. Dan moet er ook snel geswitcht kunnen worden en renners worden overgebracht van de ene plek naar de andere.

PLAN B EN C

Het komt er dus op aan om een plan B en plan C te hebben. Op logistiek vlak, maar ook op het sportieve. Als een renner in wedstrijd x niet in actie kan komen, dan wordt deze overgeheveld naar de selectie voor wedstrijd y etc. Ook voor hen die dan uit de boot vallen, moet er aan een oplossing gedacht worden. Bijvoorbeeld in de vorm van een extra stage.

Administratief moet alles ook tot in de puntjes geregeld worden en maximaal gebruik gemaakt worden van annulatieverzekeringen. Wanneer je het zonder moet doen, dreigen de kosten voor boekingen die later geannuleerd worden hoog op te lopen, want die zullen er sowieso wel komen.

EXTRA MOEILIJKHEDEN VOOR ITALIAANSE RENNERS

Bovendien zullen er in de komende periode extra documenten vereist worden, zeker wanneer het gaat om Italiaanse renners van het ene land naar het andere te krijgen. Tegen overmacht is uiteraard niemand opgewassen, maar door alles op tijd in te vullen, kan er toch het beste gemaakt worden van een moeilijke situatie en kunnen de sportieve plannen naar behoren worden ingevuld.