Het regent opgaves in Parijs-Nice, ook Oliver Naesen bij de slachtoffers

De renners zijn bezig aan de langste etappe van Parijs-Nice en mogelijk is het ook de laatste (als corona roet in het eten gooit). Tal van renners zijn donderdag van de fiets gestapt.

Het begon met Tejay Van Garderen, die nog voor de etappe besloot om er de brui aan te geven. Het is niet zeker of hij straks nog binnen mag in de VS, zijn vaderland, dus vertrok hij liever vroeg dan laat naar huis.

In de koers zelf stapte ook Oliver Naesen van de fiets. Hij kampt met maagproblemen. Niet veel later volgde Pascal Ackermann van BORA zijn voorbeeld. Naesen is niet de enige landgenoot die opgeeft. Ook Frederik Backaert van Circus-Wanty Gobert gaf er de brui aan, net zoals Diego Rosa. Vijf opgaves op een dag dus.