Nokere Koerse zag al drie ploegen afmelden en zoekt een vervanger voor Team UAE

In België is men zeer afwachtend wat het coronavirus betreft. In het voetbal en het wielrennen zijn er nauwelijks afzeggingen, terwijl er in de omringende landen veel evenementen worden uitgesteld of afgeblazen.

Omdat er weinig wordt ondernomen nemen deelnemers van wielerwedstrijden het heft in eigen handen. Zo hebben er al drie ploegen afgezegd voor Nokere Koerse. Die staat gepland op woensdag 18 maart en werd nog niet gecanceld. De grootste naam die verstek geeft voor de kasseienkoers is Team UAE, van onder meer Jasper Philipsen. Het team had al aangekondigd dat het niet zou deelnemen aan Parijs-Nice, Tirreno-Adriatico en Milan-Sanremo en voegt daar nu de Belgische koers aan toe. Logistiek is het niet mogelijk. Ook Uno-X haakte af, net zoals Team Ineos dat een poos geleden heeft gedaan. "We zoeken een vervanger voor UAE", gaf woordvoerder Robrecht Bothuyne aan. "Momenteel zullen er nog 11 WorldTeam meedoen", besloot hij bij Het Nieuwsblad.