"Van der Poel moet niet van ploeg veranderen om de Tour te rijden" en "Hopelijk blijft hij ook na de Olympische Spelen mountainbiken"

Adrie van der Poel had het woensdagavond in de Facebook Live van Sporza uitgebreid over zoonlief Mathieu. Onder meer de Olympische Spelen kwamen ter sprake.

“Ik hoop dat hij ook na 2020 blijft mountainbiken”, vertelde Adrie. Binnen vier jaar zijn er uiteraard opnieuw Olympische Spelen.” "Iedereen weet dat ik er aanvankelijk een tegenstander van was, want het was niet onderbouwd. Hij dacht: ik doe dat er wel even bij. Dat is lelijk tegengevallen.” “Daarna zijn ze het professioneel gaan aanpakken en heeft hij in korte termijn de aansluiting met de top gemaakt. Toen hij uiteindelijk won, stuurde hij toch een berichtje: ‘En pa, wat heb je nu nog te zeggen?’” In 2021 wordt de Nederlander voor het eerst aan de start van een grote ronde verwacht. Volgens Adrie hoeft hij daarvoor niet van ploeg te veranderen. “Mathieu wil over een paar jaar met de broers Roodhooft een eigen WT-ploeg hebben. En dan meteen de Tour de France rijden, daar bestaat geen discussie over. Hij moet ook niet meer naar een grote ronde gaan om te leren, wel om te winnen."