Wuyts: "Alaphilippe betaalt nu de prijs voor afgelopen seizoen: is hij wel inzetbaar voor de Ronde?"  

Julian Alaphilippe werd woensdag in de tijdrit van Parijs-Nice pas achttiende op 36 seconden van winnaar Søren Kragh Andersen. De Fransman behoorde tot de topfavorieten in de tijdrit in zijn geboorteplaats, maar stelde dus teleur.

"Er zijn wel een paar conclusies te trekken over Alaphilippe”, vertelde Wuyts donderdag bij Sporza. “Ik had met mijn ellebogen al aangevoeld dat zijn prestatiecurve bijzonder onregelmatig was de voorbije periode. Hij is er zondag als een arend ingevlogen. Dat heeft de mensen zand in de ogen gestrooid.”

"Zijn basis is niet goed genoeg. Voor de oorzaak moeten we terug naar 2019. Hij heeft zichzelf toen helemaal uitgelepeld in het voorjaar én in het middenrif tot het einde van de Tour. Hij is daar enorm diep gegaan en betaalt daar nu de prijs voor.”

“De tijdrit van woensdag liegt niet. Hij is niet in orde. Wat hij hooguit nog kan doen, is mikken op etappewinst. Maar ik kan mij inbeelden dat men bij Deceuninck-Quick.Step zich nu afvraagt of hij wel inzetbaar is voor de Ronde van Vlaanderen."